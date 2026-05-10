Назван средний размер пенсии государственных служащих в России

Средняя ежемесячная пенсия федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) в России по состоянию на начало апреля текущего года превысила 39,3 тыс. рублей.

Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на официальные данные системы Социального фонда России.

На сегодняшний день общая численность получателей пенсии ФГГС находится на уровне 97,8 тыс. человек.

Аналитики пояснили, что итоговый размер выплат немного варьируется в зависимости от текущего трудового статуса гражданина.

По их словам, работающие пенсионеры из числа госслужащих получают в среднем свыше 40,3 тыс. рублей, тогда как неработающим начисляют около 39,2 тыс.

