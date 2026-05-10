В Госдуме разъяснили новые правила выплаты единого пособия многодетным семьям

В России с 22 мая многодетные семьи с доходом, незначительно превышающим региональную норму, смогут получать единое пособие на каждого ребёнка, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Парламентарий пояснила, что теперь право на выплаты получают семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

По её словам, государственная помощь будет назначаться проактивно, а перерасчёт затронет 231 тыс. российских семей, включая тех, чьи январские заявки ранее были отклонены.

«Данный закон помогает и тем, кто в этом году, начиная с 1 января 2026 года, подавал заявление на единое пособие, но получил отказ», — подчеркнула Буцкая.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в 2026 году россияне смогут получать субсидии и льготы на оплату жилья и коммунальных услуг.