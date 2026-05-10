Россиянам рассказали о сроках перерасчёта и индексации пенсий

Для работающих пенсионеров будет произведён ежегодный перерасчёт страховых пенсий 1 августа 2026 года, а с 1 октября 2026 года ожидается индексация выплат для военных пенсионеров.

© Московский Комсомолец

Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе.

«До конца года работающих пенсионеров ждёт перерасчёт пенсии, а военных — индексация пенсий, получаемых в рамках государственного пенсионного обеспечения», — сказала эксперт.

Она отметила, что перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров осуществляется каждый год в автоматическом режиме без заявлений. Размер прибавки индивидуален и зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов за предыдущий год.

Что касается военных пенсионеров, то размер их пенсии будет сохранён на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учётом всех надбавок. Ожидается, что коэффициент индексации будет увеличен и приведён в соответствие с фактической инфляцией.

Индексация военных пенсий, как правило, проводится с 1 октября и касается бывших военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и других силовых структур. Точный коэффициент индексации будет определён Правительством РФ ближе к октябрю с учётом экономической ситуации в стране.