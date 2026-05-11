Стало известно о новых правилах оплаты онлайн-подписок в РФ

Цифровые платформы лишились права списывать деньги с клиентов после их официального отказа от использования услуг.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Новые требования распространяются на работу по абонентским договорам с кинотеатрами, облачными хранилищами, различными приложениями и сервисами документооборота.

Представители ведомства пояснили, что компаниям теперь строго запрещено использовать старые платёжные реквизиты после отмены пользователем подписки, при этом организации обязаны обеспечить возможность приёма заявлений в электронной форме.

По их словам, если деньги всё же были списаны, они должны быть возвращены клиенту в полном объёме за вычетом суммы за фактически использованный период.

«Потребитель имеет право отказаться от услуги в любой момент», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

