Российским  дачникам хотят уменьшить плату за электричество

Российским садоводам и огородникам могут уменьшить плату за электричество: для них предлагают ввести пониженный тариф с коэффициентом от 0,7 до 1 вне зависимости от места расположения участка. Это следует из проекта постановления правительства, которое сейчас проходит общественное обсуждение.

"При заключении гражданином, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах территории садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, договора энергоснабжения для собственных нужд с гарантирующим поставщиком, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, применяется цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), утвержденная с применением понижающего коэффициента от 0,7 до 1, для потребителей, приравненных к населению", - говорится в проекте постановления правительства.

Как поясняет руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова, пока действует правило: если в региональном законодательстве предусмотрена возможность перехода с одного тарифа на другой, то вполне реально платить за свет по пониженному, сельскому тармфу. Требование одно: чтобы СНТ территориально относилось к сельскому поселению и находилось на землях сельхозназначения.

Председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов при этом уточняет, что сейчас пониженный коэффициент к тарифу применяется в основном тогда, когда товарищество закупает электроэнергию коллективно. При переходе собственника участка на прямой договор с поставщиком или энергосбытовой компанией льгота во многих регионах теряется, и человек платит по обычному тарифу городского или сельского населения. Проект устраняет именно эту ситуацию.

"По тексту документа для граждан, ведущих садоводство или огородничество на территории СНТ либо ОНТ и заключивших договор энергоснабжения для личных бытовых нужд, должна применяться цена с понижающим коэффициентом от 0,7 до 1. Конкретное значение, как и сейчас, определяется региональными тарифными органами региона", - отметил депутат.

Отдельный момент касается административной принадлежности участка. Часть товариществ, оказавшихся в границах городских округов, сталкивается с отказами в применении сельского подхода к тарифу из-за статуса территории. Проект позволяет применять понижающий коэффициент по факту нахождения участка в СНТ без оглядки на то, относится земля к городу, селу или межселенной зоне.

При этом депутат отмечает, что часто эксперты называют цифру в 25 процентов экономии на электричестве при переходе на так называемый сельский тариф.

На самом деле размер выгоды зависит от региона, действующих тарифных решений субъекта и установленного коэффициента. В одних регионах разница окажется заметной, в других - умеренной.

Норма распространяется на электроэнергию для собственных бытовых нужд гражданина. Если электричество используется в предпринимательской деятельности, режим расчетов будет иным, тариф для населения здесь не применяется.