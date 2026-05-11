Россиянам напомнили об условиях работы на удаленке

В договоре с сотрудниками, которые трудятся на удаленке, нужно прописать ряд нюансов. Об условиях занятости в таком формате напомнил юрист hh.ru Александр Кузнецов, (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В трудовом договоре обязательными условиями работы на удаленке должны быть прописаны нюансы и место выполнения работы, сумма и порядок компенсации за использование работником собственного оборудования и иных средств, например, интернета. Также можно указать срок работы на удаленке (бессрочно или в пределах какого-то количества месяцев), порядок взаимодействия, режим рабочего времени, а также случаи вызова в офис работодателя. Чем подробнее стороны пропишут регламент взаимодействия, тем проще будет дальнейшее взаимодействие, пояснил эксперт.

«Работодатель может перевести сотрудника без его согласия лишь в исключительных чрезвычайных ситуациях. В этом случае режим удаленной работы прекращается в связи с прекращением обстоятельств, которые стали основанием для установления удаленной работы либо отмены соответствующих решений. В иных случаях, если перевод на удаленную работу был бессрочным, возврат работника в офис может оказаться затруднительным для работодателя, то есть просто так вернуть удаленщика, без серьезных оснований компания не может», — добавил Кузнецов.

Если договором это не оговорено, режим рабочего времени устанавливается работником по своему усмотрению. Однако контроль рабочего времени удаленного сотрудник представляется затруднительным, поскольку рабочее место не находится под прямым или косвенным контролем работодателя.

Работодатель обязан выплачивать компенсацию сотруднику за эксплуатацию его оборудования и иных средств для выполнения рабочих задач, а также возмещать расходы, понесенные в связи с их использованием. А вот сумма и порядок компенсации уже определяются самим работодателем, добавил юрист.

