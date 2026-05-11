Финэксперт предупредил о главной ловушке кредитных карт

«Спящие» кредитки — повод для отказа в выдаче ипотеки. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь сервиса Scanify, финансовый эксперт Александр Широков.

По его словам, если держать карту с неиспользованным лимитом, банк видит не реальный долг, а весь лимит и учитывает его в долговую нагрузку заемщика.

Он также отметил, что банкротство по беззалоговым кредитам закрывает двери банков на годы. После снятия самозапрета кредитная организация еще 15 дней видит старую информацию и отказывает. Кроме того, из-за сбоев с запуском системы «Доходы» банки возвращаются к бумажным справкам 2-НДФЛ.

Чтобы обезопасить себя, Широков посоветовал раз в полгода закрывать неиспользуемые кредитки и обновлять согласие на доступ к цифровому профилю на Госуслугах.

