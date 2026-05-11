За год пенсии в России увеличились на 1,9 тыс рублей

Средний размер пенсионного обеспечения в России, согласно данным на апрель 2026 года, установился на отметке в 25,4 тысячи рублей. Статистические отчеты демонстрируют незначительную положительную динамику по сравнению с показателями прошлого года.

«Средний размер пенсии в РФ в апреле 2026 года составил 25 397 рублей», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на актуальную статистику.

Текущий уровень выплат незначительно превышает показатели марта текущего года, когда средний размер обеспечения фиксировался на отметке 25 274 рубля.

«Выплата выросла за год на 1,9 тысячи рублей», — отмечает издание.

Согласно сведениям Социального фонда России, еще год назад, в апреле 2025 года, российские пенсионеры в среднем получали 23 448 рублей.

За последние десять лет средний размер пенсионного обеспечения в стране увеличился в два раза. В марте 2016 года средний размер выплат составлял почти 12,4 тысячи рублей, в то время как к марту 2026 года сумма достигла порядка 25,3 тысячи рублей, что следует из данных Росстата. Общий рост за десятилетие составил около 13 тысяч рублей. При этом в региональном разрезе сохраняется серьезный дисбаланс: разница между самым высоким и самым низким средним размером пенсии в различных субъектах РФ весной 2026 года превысила 23 тысячи рублей.