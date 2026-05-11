Средняя зарплата в Воронежской области выросла на 14,2%

Воронежстат обнародовал данные о среднемесячной заработной плате жителей региона за первые два месяца 2026 года. Согласно отчёту статистического ведомства, средний номинальный начисленный доход работников предприятий и организаций за январь–февраль составил 76 839,8 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост достиг 14,2%. Однако с учётом инфляции реальное увеличение покупательной способности составило всего 8,2%.

В феврале средний заработок опустился до 76 167,7 рубля. Это всё равно на 12,9% выше показателей годичной давности, но с поправкой на рост цен прибавка составила 7,1%.

Наиболее высокие доходы в последний зимний месяц традиционно зафиксированы у сотрудников сферы информационных технологий и телекоммуникаций. Их заработок превысил среднеобластной уровень в 1,8 раза. Далее в рейтинге — работники в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 49,6% к среднему показателю), в финансовом секторе и страховании (плюс 47,8%), а также на предприятиях по выпуску электрического оборудования (плюс 45,8%).

Традиционно самые низкие зарплаты в регионе — у работников швейной отрасли. Их доходы составили лишь 25,8% от среднего уровня, что в реальных деньгах около 19,8 тысячи рублей. Также в числе явных аутсайдеров оказались деревообрабатывающие производства и компании, занятые выпуском изделий из древесины — их сотрудники получали 50,7% от среднеобластного заработка.

Ранее стало известно, что по данным Воронежстата, средняя номинальная зарплата в Воронежской области по итогам всех 12 месяцев 2025 года выросла на 12,6% по сравнению с предыдущим годом.