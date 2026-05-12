Россиянам назвали причины блокировок денежных переводов

Банки отслеживают денежные переводы россиян, чтобы предотвратить случаи мошенничества. По этой причине есть риск столкнуться с блокировкой счета при очередном денежном переводе – поводом, к примеру, может стать нетипичная для клиента сумма, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Среди других причин блокировки перевода он назвал ситуации, когда получатель средств внесен в базы Центробанка по противодействию мошенничеству. Кроме того, подозрения вызывает нетипичная для клиента частота переводов или само устройство, с которого он входит в приложение. Также отслеживаются случаи, когда перед переводом человек сначала получал звонки и СМС-ки от неизвестных лиц.

«Есть база подозрительных реквизитов получателя. Например, если счёт или карта адресата ранее использовались в схемах обмана, банк обязан отреагировать, — пояснил Соловьёв. — Также банк может заблокировать перевод, если появится информация, что получатель связан с нелегальными компаниями, схемами уклонения от уплаты налогов и иными финансовыми махинациями».

Поводом блокировки могут стать и сигналы от третьих лиц – например, сообщение оператора о необычной активности клиента. Например, если владелец счета до перевода получал массовые сообщения с неизвестных номеров. Также вопросы возникнут, если человек менял контактные данные в «Госуслугах» или онлайн-банке – например, указал другой телефон, а затем, менее, чем через двое суток, попытался выполнить перевод.

Еще одна важная причина для блокировки перевода – это подозрение на нарушение закона об отмывании средств. В этом случае отслеживаются, в частности, такие характеристики, как число контрагентов-физлиц (более 10 в день или более 50 в месяц), количество операций по счету (более 30 зачислений или списаний в сутки), а также сумма переводов (более 100 тыс.рублей в день или более 1 млн в месяц). В расчет также берется частота операций, так как интервал между ними не должен быть менее одной минуты, пояснил специалист.

Чтобы снять блокировку со счёта, достаточно обратиться в банк и подтвердить свою личность, иногда человека могут попросить пройти простую юридическую процедуру, заключил эксперт.

Напомним, россияне, отказывающиеся от обновления данных через «Госуслуги», могут столкнуться с блокировкой своих банковских счетов. Как пояснил юрист, это связано с тем, что банки обязаны актуализировать данные клиентов для выполнения требований закона о противодействии отмыванию доходов и для подтверждения того, что счет использует реальный владелец.

ФНС ранее опровергла блокировку счетов без решения суда.