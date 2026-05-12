Россияне стали чаще отменять самозапреты на кредиты в майские праздники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро. За длинные выходные граждане направили больше 230 тысяч заявлений на установку ограничений и около 65 тысяч - на их снятие.

По сравнению с январскими праздниками число отмен выросло больше чем в два раза. Чаще всего самозапрет оформляли россияне от 35 до 45 лет. Они же активнее других потом снимали ограничения. Сейчас механизм самозапрета действует уже более чем у 20 миллионов человек по всей стране.

Оформить такое ограничение можно через Госуслуги.