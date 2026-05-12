Россияне увеличили объем сбережений на «черный день»

Финансовая стратегия граждан за последние годы изменилась. По данным экономистов ЦБ РФ, наши соотечественники всё чаще откладывают средства не на отпуск или машину, а просто «на черный день», чтобы было с чем пережить трудные времена. А ещё недавно они предпочитали целевые накопления. Чем вызвана смена стратегии сбережений, что она говорит о россиянах и в чём её плюсы и минусы, «МК» выяснил у экспертов.

Россияне стали чаще откладывать деньги «на чёрный день». Как показало исследование экономистов Банка России Ксении Кульковой и Александра Вавилова, опубликованное в научном журнале «Вопросы экономики», предупредительные накопления окончательно потеснили целевые, став новым приоритетом в финансовой стратегии домохозяйств.

В своем исследовании данные о норме сбережения регулятор представил с 2018 года. Разделив эти средства по мотивам, исследователи выявили чёткую структуру: накопления на технику и отпуск, «подушка безопасности», пенсия и прочие цели. Для сбора данных были использованы опросы домохозяйств, которые каждые два года проводит регулятор. Так вот, до 2020 года безоговорочно лидировали целевые сбережения, и их объём даже вырос во время пандемии из-за вынужденного переноса трат. Однако после 2022 года тренд резко развернулся: предостерегательные накопления (как раз на «черный день») впервые превысили целевые (42,4% против 36,7%). С тех пор они стабильно удерживают около 6,5% от общего объема располагаемых доходов, тогда как целевые колеблются в диапазоне 4,4–7,8%.

Как напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, о том, что люди предпочитают формировать некую «подушку безопасности» на будущее, на случай непредвиденных обстоятельств, писал ещё Джон Мейнард Кейнс, один из самых выдающихся экономистов XX века в 1936 году. По данным Росстата, у россиян в период с 2022 по 2025 годы номинальные зарплаты в среднем увеличились более, чем в 1,5 раза, а реальные доходы за три года выросли на 14,4%. Это означает, что многие граждане могут себе позволить и на текущее потребление доходы потратить, и на будущее отложить. С психологической точки зрения, это показатель рационального поведения, означающего, что значительное число людей не живёт одним днём, а заботится о том, каким будет его благосостояние в будущем, особенно, если наступят непредвиденные обстоятельства. С экономической точки зрения — это, скорее всего, показатель наличия у значительной части населения свободных денег для того, чтобы их отложить. Плюсы роста сбережений «на чёрный день» для экономики связаны именно с увеличением зарплат и доходов россиян, то есть свидетельствуют об уровне благосостояния, который граждане хотят продолжать поддерживать и в дальнейшем, даже в случае непредвиденных обстоятельств. Это означает, что в будущем потребление сильно не сократится, так как люди смогут потратить накопленные доходы. Минус заключается в том, что чем больше люди откладывают средств, тем активнее они сокращают потребление сегодня, а это, в свою очередь, ведёт к замедлению роста розничной торговли и сферы платных услуг.

Однако есть и другие оценки. По мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова, рост доли предупредительных сбережений у граждан — это классическая реакция на неопределенность. Если люди не уверены, что их работа стабильна или что зарплата будет расти быстрее инфляции, они сокращают потребление сегодня, чтобы иметь ресурс завтра. Это не всегда прямой пессимизм («все будет плохо»), но всегда — осознание рисков. Люди закладывают вероятность непредвиденных расходов (здоровье, ремонт, потеря работы) или резкого изменения внешних условий. В экономической теории это называется «мотивом предосторожности». Это сигнализирует о том, что население перешло от модели потребления в долг (оптимизм) к модели накопления (осторожность), пояснил эксперт.

«Рост такой категории сбережений отражает прежде всего стремление застраховать себя от возможных будущих рисков, — продолжает разговор завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. — Однозначно трактовать это, как пессимизм или ожидание резкого ухудшения ситуации — было бы упрощением».

Скорее речь идет о повышении значимости самострахования домохозяйств в условиях неопределенности. Полноценным индикатором пессимизма был бы отказ от долгосрочных покупок, уход в наличные и иностранную валюту, резкое падение потребительского спроса и т.д. Однако рост сбережений «на черный день» не является доказательством того, что люди ждут более высокой инфляции, подчеркнула учёный.

И формировать финансовый резерв гражданам стоит — это базовый элемент личной финансовой устойчивости в любых экономических условиях. При этом важно соблюдать несколько принципов, чтобы накопления работали на семью, а не превращались в самоцель. Базовый ориентир — обязательные ежемесячные расходы семьи (жилье, питание, коммунальные услуги, лекарства, обязательные платежи по кредитам, транспорт), умноженные на 3–6 месяцев. Деньги нужно держать там, откуда их можно быстро забрать без потерь. Подойдут накопительные счета с начислением процентов на ежедневный остаток или короткие банковские вклады.