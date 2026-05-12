Депутат объяснил, как вернуть переплату за электричество на даче

Дачники имеют право требовать перерасчет за электроэнергию, если льготный коэффициент к тарифу не применялся, хотя в регионе он был введен. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

— Заявление направляется гарантирующему поставщику или энергосбытовой компании, с которой заключен договор. К нему прикладываются документы о нахождении участка в границах СНТ или ОНТ, выписка из ЕГРН и копия договора энергоснабжения, — отметил парламентарий.

По словам Говырина, в случае отказа гражданин может обратиться в региональный орган тарифного регулирования, в территориальное управление ФАС России или в суд, передает Life.ru.

Депутат также напомнил, что перерасчет по необоснованно завышенному тарифу возможен в пределах общего срока исковой давности. Он составляет три года.

