В каких регионах России самая высокая пенсия среди неработающих жителей

В апреле 2026 года средний размер пенсии для неработающих жителей двух российских регионов впервые превысил 40 тысяч рублей. Такие данные опубликовал ТАСС, ссылаясь на результаты анализа данных Соцфонда России.

Речь идет о Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе. В первом случае пенсионерам в среднем выплачивали порядка 44,1 тысяч рублей, а во втором — ровно 40 тысяч.

Что касается среднего показателя по всей стране, то в апреле средний показатель ежемесячной пенсии составил 25,8 тысяч рублей среди неработающий жителей. Работающие граждане получили 25,4 тысячи рублей.