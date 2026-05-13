Сколько стоит собрать ребенка на выпускной в России в этом году?

Скоро миллионы российских школьников завершат учебу и сделают первый шаг во взрослую жизнь. Однако перед этим их семьи сталкиваются с серьезным финансовым вызовом — организацией выпускного вечера, сообщает «Абзац медиа.

© РИА Новости

Согласно исследованию крупного сервиса по поиску работы, в 2025 году расходы на одежду для выпускного варьируются в зависимости от класса и пола ребенка: для девятиклассников: 16 тыс. рублей (мальчики) и 14,5 тыс. рублей (девочки); для одиннадцатиклассников: 18,5 тыс. и 20,5 тыс. рублей соответственно.

Наибольшие траты зафиксированы в Москве: здесь родители выделяют от 15,5 до 23,5 тыс. рублей на наряд, с учетом возраста и пола выпускника. Традиционно расходы на девочек оказываются выше.

Другие источники указывают, что в прошлом году затраты на одежду могли достигать 30 тыс. рублей. А полная стоимость торжества — с учетом ресторана, цветов и подарков педагогам — составляла от 45 до 75 тыс. рублей.

По данным исследования онлайн доски объявлений, россияне в среднем готовы выделить на праздник более 30 тыс. рублей. При этом типичная семья планирует уложиться в 20 тыс., а идеальным бюджетом считает сумму в 10 тыс. рублей. На покупку платья или костюма родители закладывают около 12 тыс. рублей.

В текущем году финансовая нагрузка для семей усилилось. С прошлой весны стоимость костюмов для юношей увеличилась в среднем на 2,9 тыс. рублей, что соответствует росту на 19,5%. Это подтвердило издание «Абзац, проанализировав предложения на одном из маркетплейсов: цены на костюмы-«двойки и «тройки находятся в диапазоне 10 20 тыс. рублей.

Для девушек ценовой диапазон шире: от 2,5 до 18 тыс. рублей за платье. При этом за последний год средняя цена на женские наряды снизилась на 1,6 тыс. рублей. Примечательно, что дорогие модели подешевели на 3050%, тогда как бюджетные варианты подорожали примерно на 20%.

Одеть девочку на выпускной зачастую выходит дороже не только из за платья, но и из за сопутствующих затрат: наращивания бровей, маникюра, укладки волос.

Для москвичей с медианной зарплатой 109 тыс. рублей расходы только на одежду составят около пятой части месячного дохода, а полная организация праздника может потребовать до половины оклада. В регионах ситуация еще сложнее: при медианной зарплате по России в 61,9 тыс. рублей родители тратят на наряд ребенка от половины до двух третей своего дохода, а на весь выпускной — почти весь месячный заработок.

При этом представители родительских комитетов, опрошенные «Абзацем, не видят необходимости отменять эту затратную традицию. Школы формально не участвуют в организации пышных торжеств в ресторанах или на речных трамваях. Выпускной является важным этапом взросления.

Эксперты отметили, что главный принцип — «по одежке протягивай ножки. Прощание со школой можно организовать скромно, с размахом или вовсе обойтись без пышных празднеств.

Ранее была названа дата проведения школьных «последних звонков и выпускных. «Последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая, в день завершения учебного года. Выпускные вечера состоятся 27 июня, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.