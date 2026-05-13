В МВД предупредили россиян о новом виде мошенничества на тему пассивного дохода

МВД России предупредило россиян о новой мошеннической схеме, связанной с предложениями «пассивного дохода» на VPS-серверах. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале УБК МВД России «Вестник Киберполиции России».

По данным ведомства, злоумышленники распространяют сообщения с предложением легкого заработка через аренду VPS-серверов. Пользователям предлагают приобрести якобы «дешевый сервер», а затем передать к нему доступ другому боту, который, как утверждается, подключит мощности к майнингу криптовалюты или вычислениям для нейросетей.

Мошенники обещают доход в размере от 50 до 100 тыс. руб. в месяц, мгновенные выплаты на банковскую карту или в криптовалюте, а также отсутствие каких-либо рисков. В МВД подчеркнули, что гарантированного заработка в таких схемах не существует, а деньги пользователей фактически переводятся организаторам мошеннической схемы.

Стоимость аренды при этом варьируется 1200 до 12 500 руб. в месяц. Для убедительности такие предложения обычно сопровождаются фейковыми отзывами якобы довольных клиентов.

В ведомстве также обратили внимание, что в одном из ботов перед покупкой несуществующих мощностей пользователям предлагают заранее пополнить баланс для «стабильной оплаты». В МВД назвали это классическим признаком мошенничества.

