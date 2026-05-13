В Минфине отреагировали на сообщения о заморозке вкладов россиян

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что распространяющиеся в интернете сообщения о возможном повышении налогов для граждан и заморозке банковских вкладов не соответствуют действительности.

В интервью РИА Новости глава Минфина подчеркнул, что основные изменения налоговой системы уже утверждены, а подобные инициативы сейчас не обсуждаются.

По словам Силуанова, власти сосредоточены на подготовке мер по балансировке бюджета для поддержания макроэкономической устойчивости. Он отметил, что эта задача остается сложной, однако ее планируется выполнить.

Министр также сообщил, что признаки охлаждения российской экономики уже заметны: инфляция и процентные ставки постепенно снижаются. Власти, по его словам, рассчитывают перейти к более сбалансированному экономическому росту без чрезмерного стимулирования за счет бюджета.

