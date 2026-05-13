Новая надпись в квитанциях ЖКХ за май встревожила собственников

В мае 2026 года в платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги произошла замена привычного термина «приватизированная собственность» на новую формулировку: «частная собственность».

Данное новшество встревожило многих собственников жилья, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, данный шаг стал отражением процесса технической унификации платежных документов по всей стране и соответствия их стандартам Единого государственного реестра недвижимости и актуальной редакции российского законодательства.

Ранее используемое понятие «приватизированная собственность» не имеет юридической силы и представляет собой лишь метод приобретения жилья. После приватизации объект недвижимости официально становится частной собственностью гражданина, что и закреплено в действующих законах и реестре. В связи с этим все информации в квитанциях теперь приводятся к единой терминологии, исключающей разночтения.

Важно понимать, что измененная формулировка не оказывает никакого влияния на суммы ежемесячных начислений за коммунальные услуги. Размер платежей по-прежнему определяется исходя из площади жилья, количества проживающих и утвержденных тарифов, а также показаний счетчиков. По сути, речь идёт о корректировке исключительно терминологической части документации, без вмешательства в финансовые расчеты.

Кроме этого, уточнение статуса собственности не затрагивает права и обязанности владельцев имущества. Замена слов не приводит к каким-либо новым ограничениям, не влечет за собой дополнительных обременений и не отменяет процесса приватизации, который ранее был осуществлён в отношении объекта недвижимости. Владельцы, как и прежде, продолжают пользоваться своим жильём на прежних условиях, согласно закону о частной собственности.