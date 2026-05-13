Золотая доставка: зарплата курьеров выросла еще на 17%

По данным исследования рекрутингового сервиса, в марте нынешнего года медианная зарплата курьеров выросла на 17 процентов и достигла 158,8 тысячи рублей в месяц. Прибавка составила 23 тысячи рублей. А количество объявлений о вакансиях, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 45 процентов. В скором времени, если такая динамика будет сохраняться, мы все станем курьерами.

Пока во многих сферах экономики замедлился реальный рост зарплат (в 2026 году ожидается на 1,6%), курьерская служба, которая и почетна, и трудна, переживает расцвет. Чтобы стать курьером, много не требуется. Возраст от 18 лет, оформление статуса самозанятого, наличие смартфона с навигатором и желательно транспорт: самокат, велосипед или автомобиль. Но пешие курьеры тоже приветствуются на рынке труда, они особенно востребованы в крупных городах с плотной застройкой.

Несмотря на высокие зарплаты, дефицит курьеров на рынке труда сохраняется. По некоторым оценкам, в прошлом году не хватало 300 тысяч доставщиков. Но почему, откуда взялась эта тенденция? Экономика страны охладилась до такой степени, что власти ожидают рост ВВП в 2026 году в пределах 0,4%. Многие отрасли переходят на режим неполной занятости с понижением зарплаты. На этом фоне кажется невероятным настоящий бум на доставщиков. Но для того чтобы доставлять, нужно что-то производить, а с выпуском продукции у нас конкретные проблемы.

Инженеры, программисты и экономисты уходят в службы доставки за высокими зарплатами и меньшей моральной нагрузкой.

— Приведенные в исследовании цифры слишком средние показатели, — считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. — На самом деле доходы курьеров в регионах абсолютно разные. 160 тысяч рублей характерны для семидневной рабочей недели по 12 часов в день. При такой загрузке никаких денег не захочешь.

Одна из причин роста оплаты доходов доставщиков — во многих регионах введен запрет на курьеров из числа мигрантов. Что приводит к увеличению оплаты. Потом, из декларированного дохода следует вычесть траты, которые накладываются на курьеров за несвоевременно выполненный заказ, аренда оборудования — самокатов, велосипедов, автомобилей. Не нужно забывать, что платформы, подбирающие персонал для доставки, показывают максимальный размер оплаты при сверхинтенсивном труде.

— Раньше считалось, что человеку сначала нужно получить образование, потом самосовершенствоваться, повышать квалификацию. Курьеры отменили все эти требования. Это тревожная тенденция для рынка труда?

— Очень тревожная. Это не прогресс, а регресс. За счет того, что цифровые платформы не платят страховых взносов за самозанятых, они создают конкуренцию базовым отраслям экономики — бизнесу и предприятиям. Если из условных 160 тысяч рублей вычесть подоходный налог и страховые взносы, то получим зарплату курьеров в районе 70-80 тысяч рублей.

— Как можно изменить ситуацию, чтобы мы все не пошли в курьеры?

— Обратиться к европейскому опыту. Где цифровые платформы обязаны заключать с поставщиками трудовые контракты. Что резко сокращает привлекательность такого рода деятельности. Обществу нужны не курьеры, а рабочие и инженеры.