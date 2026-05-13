Названа медианная зарплата курьеров в России

Медианная предлагаемая заработная плата курьерам в России, по данным за март 2026 года, выросла за год на 23 тыс. рублей и достигла 158,8 тыс. рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервисов по поиску работы.

Журналисты уточнили, что в марте 2026 года работодатели опубликовали более 16,7 тыс. вакансий для курьеров. Это на 45% больше, чем в аналогичный период прошлого года.​

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заметил, что 160 тыс. рублей характерны для семидневной рабочей недели по 12 часов в день. Он добавил, что «при такой загрузке никаких денег не захочешь».

Ранее сообщалось, что в 2025 году было сделано почти 7 млрд заказов, а дефицит примерно в 200 тыс. курьеров сделал работу в доставке стабильным источником заработка.

Так, в декабре 2025 года средняя зарплата автокурьеров доходила до 300 тыс. рублей, доставщиков на скутерах — до 170 тыс. рублей, пеших курьеров — до 80 тыс. рублей.

Участники рынка отмечали также, что по итогам года в целом средняя зарплата курьеров составила 146 тыс. руб., это на 26% больше , чем в 2024-м (116,2 тыс. руб.).

При этом в резюме курьеры указывали ожидаемую зарплату почти в три раза ниже, чем зарплатные предложения работодателей, — 53,5 тыс. руб.

Вместе с тем, медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составляла в 2025 году 80,8 тыс. рублей.