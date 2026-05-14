Центробанк пообещал россиянам инфляцию в 4%

Центробанк рассчитывает на переход к ценовой стабильности уже в ближайшие месяцы. Советник председателя банка Кирилл Тремасов заявил, что текущий темп роста цен должен затормозиться до целевых значений именно во втором полугодии, сообщает ТАСС.

При этом чиновник сделал важную оговорку: речь идет именно о месячной динамике, очищенной от сезонных колебаний. Назвать конкретный месяц начала стабилизации он не решился, однако выразил уверенность, что тренд на устойчивое замедление будет преобладать. Сейчас денежные власти оценивают текущую скорость инфляции как повышенную, но поддающуюся контролю.

Однако Тремасов предупредил, что осенью в эту траекторию может вмешаться административный фактор. В октябре прогнозируется новый виток подорожания коммунальных услуг, который по своему эффекту напомнит январский скачок, спровоцированный повышением налога на добавленную стоимость. Этот разовый шок временно разгонит общий показатель.

В базовом сценарии к декабрю инфляция ожидается в коридоре 4,5-5,5%. В ЦБ признают, что борьба за охлаждение потребительского спроса и возврат к четырем процентам займет весь оставшийся год, и продолжают придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.