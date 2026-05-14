Россиянам объяснили, когда могут приостановить выплату пенсии

Отсутствие постоянной регистрации и просроченная доверенность могут привести к приостановке пенсионных выплат. Об этом агентству «Прайм» рассказала кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

По её словам, получатели социальной пенсии без постоянной прописки должны ежегодно подтверждать проживание в России через заявление в Социальный фонд.

Коваленко также напомнила, что при переезде могут отменить региональные надбавки к пенсии.

Кроме того, риск приостановки выплат возникает у пенсионеров, чьи деньги получают другие люди по доверенности.

«Каждая доверенность имеет срок использования. В случае необходимости её нужно будет продлить», — пояснила эксперт.

Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что мужчины в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 59 лет могут выйти на пенсию в 2026 году в России, если они имеют не менее 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов.