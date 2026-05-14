Бегство от наличных: россияне вдвое реже снимают деньги с карт

В России стали значительно реже выводить наличные с банковских карт и депозитов. По итогам января-марта сокращение остатков составило чуть более 360 миллиардов рублей, что вдвое меньше прошлогодних показателей, сообщают РИА Новости.

Статистика Центробанка показывает, что на 1 апреля на руках у населения и на текущих счетах хранилось 20,015 триллиона рублей против 20,378 триллиона на начало года. Годом ранее за тот же период снятия были куда агрессивнее: тогда с января по март со счетов утекло почти 700 миллиардов рублей. Нынешнее снижение оттока говорит о стабилизации потребительского поведения.

В марте текущего года россияне пополнили карты и счета менее чем на 425 миллиардов рублей — это почти вдвое меньше февральского притока в 825 миллиардов. При этом основной удар по ликвидности пришелся на январь, когда граждане традиционно активно расходуют средства после праздников, обналичив 1,6 триллиона. В целом тренд говорит о снижении ажиотажного спроса на живые деньги.

Эксперты связывают такую динамику с высокими ставками по вкладам, которые стимулируют держать сбережения в банках, а не под подушкой. Аналитики также отмечают, что сокращение объема обналичивания свидетельствует о растущем доверии к безналичным платежам и финансовой системе в целом. Люди всё чаще оставляют деньги на картах для повседневных трат.