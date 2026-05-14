Пенсионерам советуют переписать завещание: в чем дело

В последнее время юристы стали настоятельно рекомендовать гражданам пенсионного возраста пересмотреть свои завещательные документы.

Как объясняют специалисты, это стоит сделать ввиду появления важных изменений в сфере регулирования наследственных отношений, сообщает ИА DEITA.RU.

Одной из ключевых перемен стала масштабная цифровизация нотариата, введённая с апреля 2026 года. Регламенты теперь предписывают нотариусам проводить обмен данными с государственными информационными системами в реальном времени — Росреестром, Федеральной налоговой службой, Бюро технической инвентаризации и кредитными организациями.

Данные меры устранили бумажные архивы и минимизировали возможность сокрытия активов. Любое несовпадение между содержанием старого завещания и сведениями государственных реестров может создать для наследников серьёзные сложности: недвижимость, утратившая прежние параметры, проданная или реорганизованная, окажется источником неопределённости при оформлении прав. Юристы призывают пенсионеров привести завещания в соответствие с новыми стандартами учета имущества, прописывая их формулировки максимально универсально.

Обязательное информирование о долгах также стало важнейшей новацией законодательства. В России введён порядок, при котором нотариус обязан получать данные о кредитной истории умершего и официально уведомлять об этом наследников. Дополнительно вступил в действие мораторий на начисление штрафных санкций по долговым обязательствам наследодателя в течение не более шести месяцев до момента правопреемства.

Для самих наследников открытость долговых сведений позволяет принимать осознанные решения — будь то принятие имущества или отказ в случае слишком высокой долговой нагрузки. Пенсионерам рекомендуется учитывать новые правила при составлении завещания, возможно дополнительно перераспределяя права и обязанности, либо оформляя завещательные отказы и возложения.

На фоне расширения правовых механизмов альтернативой классическому завещанию стал набирающий популярность наследственный договор. По текущему законодательству он имеет юридический приоритет над завещанием любой давности. В рамках такой сделки стороны — обладатель имущества и предполагаемые наследники, согласуют список активов, порядок их передачи и встречные обязательства наследников уже при жизни владельца, например, по содержанию или уходу за завещателем. Этот инструмент снижает риски после смерти наследодателя, обеспечивает прозрачность и минимизирует поводы к последующим спорам.

Дополнительную актуальность приобрела проблема судебного оспаривания завещаний, связанных с назначением посмертных психиатрических экспертиз. В последнее время резко увеличилось число случаев, когда родственники, недовольные содержанием наследственных документов, инициируют в судах экспертизы на предмет дееспособности завещателя, основываясь на медицинских записях.

В этих условиях юристы советуют не только своевременно обновлять завещание, но и сопровождать процедуру его составления официальным медицинским заключением о вменяемости, например, справкой психиатра, датированной днём оформления документа у нотариуса. Современное завещание, подкреплённое актуальным медицинским подтверждением правоспособности, практически невозможно оспорить в судебном порядке, пишет портал PNZ.