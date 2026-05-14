Госдума увеличила лимит сверхурочной работы

С 1 сентября 2026 года россияне смогут официально "перерабатывать" вдвое больше. Годовой лимит сверхурочной работы разрешат увеличивать со 120 до 240 часов. Это предполагает закон, который приняла Госдума.

Уточняется, что возможность такого увеличения должна быть прописана в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Важно, что привлекать работника к свехурочному труду разрешат лишь с его письменного согласия.

Для сотрудников, которые согласны трудиться дольше, предусмотрены новые гарантии, включая дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации - с сохранением места работы и среднего заработка. При этом работников предпенсионного и пенсионного возраста и тех, кто трудится во вредных условиях, можно будет привлекать к "сверхурочке" более 120 часов в год только при отсутствии медицинских противопоказаний.

Если возможность переработки не прописана в локальных или отраслевых документах, прежняя планка в 120 часов сохраняется, разъяснил "РГ" член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").

Параллельно, отметил он, снимается запрет на привлечение работника к сверхурочной работе свыше четырех часов в течение двух дней подряд. Вместо него действует суточный потолок - до четырех часов сверхурочной работы ежедневно.

Как оплатят "сверхурочку"

Как за переработку будут платить? Сотрудник может выбрать либо повышенную оплату своей работы, либо дополнительные выходные, уточнила депутатам замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Как будут идти расчеты, если выбрана добавка к зарплате, пояснил замруководителя парламентского большинства Андрей Исаев. Сначала, пока не "накоплены" 120 сверхурочных часов в год, считать будут так: первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, а вторые два часа - в двойном размере. А начиная с 121 часа, оплата сразу идет не менее, чем в двойном размере, разъяснил депутат.

В каких отраслях нужна переработка

Для каких отраслей такое новшество актуально? По оценкам Минэкономразвития, данное решение позволит закрыть порядка 100 тысяч вакансий. "Это будет в основном на предприятиях оборонной промышленности, где работа происходит в три смены, а также ограничена возможность приема новых сотрудников, имеющих допуск и необходимую квалификацию", - считает Андрей Исаев.

Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) пояснил "РГ", что также нововведение станет ответом на потребности производств с сезонным характером работы. Кроме того, это актуально, если идет речь о выполнении определенного проекта какой-либо организацией.

Зампред того же комитета Каплан Панеш (ЛДПР) назвал "РГ" такие отрасли как строительство, логистика и торговля, где кадровый дефицит ощущается наиболее остро. В целом Панеш считает, что это бонус не только для работодателя. По его словам, новшество дает работникам реальную возможность легально повысить свой доход в периоды экономической активности, а предприятиям - гибко реагировать на производственные потребности.

Кстати, 240 часов - это не самый высокий порог для сверхурочных, сообщила Татьяна Илюшникова. Она привела в пример Германию с 480 часами и Японию, где планка - 360 часов.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению в закон добавилась норма о том, что решение об установлении работнику неполного рабочего времени работодатель обязан принять не позднее пяти рабочих дней с даты письменного обращения сотрудника. А вот поправка, которая вводит уведомление о предстоящем увольнении работника по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия в электронном виде, не прошла. Ее не пропустила "Единая Россия". Как рассказал Андрей Исаев, из законопроекта также исключили норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа по технике безопасности.