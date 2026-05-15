Курс доллара впервые с февраля 2023 года опустился ниже отметки в 73 рубля. На этом фоне финансовый аналитик Сергей Дроздов в разговоре с Рамблером объяснил причины укрепления национальной валюты и дал россиянам инвестиционные советы, назвав наиболее выгодные альтернативы доллару для сохранения сбережений.

По словам специалиста, падение курса американской валюты обусловлено сразу несколькими факторами. Ключевую роль здесь играют высокие цены на энергоносители на фоне геополитической напряженности и жесткая монетарная политика Банка России.

Рубль укрепляется на фоне ожидания поступления большой валютной выручки от наших экспортеров. Конфликт в Персидском заливе продолжается, цены на нефть высокие — в моменте стоимость сырья превышала 120 долларов за баррель. Еще одна причина — это высокая ключевая процентная ставка и борьба Центробанка с инфляцией. История показывает, что периоды, когда ЦБ пытается обуздать инфляцию высокой ставкой, всегда играют на укрепление рубля. Параметры покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила тоже оказались ниже, чем ждал рынок. И все эти факторы наложились друг на друга. Сергей Дроздов Финансовый аналитик

Аналитик отметил, что рассчитывать на долгосрочное сохранение нынешнего курса доллара или его дальнейшее падение до экстремальных значений не стоит. Ситуация на валютном рынке может измениться вместе с геополитической повесткой.

«Сейчас звучат гипотезы, что курс может дойти до 50–60 рублей за доллар, но, полагаю, этого ждать не стоит. На валюте прямо сейчас быстро заработать не получится, в моменте возможна даже определенная просадка. Эта история больше подходит людям с избытком денежных средств, которые могут себе позволить переложить часть капитала в валюту как страховку на будущее. Точные сроки ослабления рубля сейчас никто не назовет, но можно предположить, что курс начнет меняться, когда завершится конфликт на Ближнем Востоке. Как только это произойдет, цены на нефть в моменте могут упасть до 70–80 долларов за баррель, что со временем окажет давление на рубль. Кроме того, традиционной точкой, к которой курс начинает слабеть, является заседание Центробанка в двадцатых числах июня».

Текущие значения курса доллара Дроздов называл крайне выгодными для тех, кто планирует заграничные поездки этим летом.

«Впереди сезон отпусков, и текущий курс — очень хороший для россиян, планирующих заграничные поездки. Наличный доллар или евро в банках сейчас можно купить по схеме "курс ЦБ плюс 2–3 рубля". Этим благоприятным моментом гражданам точно стоит воспользоваться. Но нужно понимать, что это не инвестиции, а именно покупка под отпуск. При этом нынешние условия шикарны в первую очередь для тех, кто путешествует не по пакетным турам в условные Турцию или Египет, а едет самостоятельно, например, в Таиланд или Вьетнам, где основные траты идут на месте — на еду, экскурсии и так далее», — подчеркнул специалист.

Вероятность доллара по 50 рублей оценили

Для граждан, чья цель — не траты в отпуске, а сохранение и приумножение рублевых накоплений, эксперт рекомендовал отказаться от старой привычки скупать доллары и обратить внимание на внутренние финансовые инструменты.