Кошелек россиян потяжелеет: скоро средняя зарплата вырастет

Среднемесячные заработки российских граждан продолжат уверенный рост в ближайшие годы. Согласно заложенным в официальные расчеты показателям, к концу десятилетия планка превысит важную отметку. Такой прогноз составители представили в свежих документах, сообщают РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Динамика предполагает серьезное увеличение доходов. Как следует из расчетов, в 2029 году размер начисленной заработной платы до вычета подоходного налога достигнет 132,1 тысячи рублей. Для сравнения, в прошлом 2025 году этот показатель фиксировался на уровне 100,4 тысячи рублей, что означает прибавку почти в треть за трехлетний отрезок.

Темпы повышения будут нарастать постепенно. Уже в текущем году заложен рост на 7,9%, что выведет номинальную среднюю зарплату на уровень 108,3 тысячи рублей. При подсчетах аналитики учитывают доходы всех категорий работников, включая премии и бонусы, а также оклады высокооплачиваемых специалистов, влияющих на средний чек.

Эксперты поясняют, что такая траектория обусловлена плановым повышением минимального размера оплаты труда и сохраняющимся кадровым голодом в ряде отраслей.