Роскачество: сам по себе факт увольнения не означает потерю премии

Право уволившегося сотрудника на премию зависит прежде всего от внутренних документов, таких как положения о премировании и условия трудового договора, и предварительных договорённостей при обсуждении увольнения.

Об этом рассказали RT в департаменте организационного развития Роскачества.

«Сам по себе факт увольнения не означает потерю премии, особенно если сотрудник выполнил согласованные цели и результаты его работы были достигнуты до даты ухода», — подчеркнули аналитики.

По словам экспертов, в компаниях с клиентократичной и зрелой системой управления такие вопросы обычно решаются заранее и прозрачно.

«Если сотрудник и работодатель открыто обсуждают планы ухода, стороны могут договориться, что человек завершает ключевые задачи, передаёт проекты и достигает целей, например по итогам полугодия. В этом случае выплата премии становится частью взаимных договорённостей и элементом доверительных отношений при расставании», — заключили в организации.

