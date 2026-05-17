Россиянам назвали необычный способ улучшить кредитную историю

Существуют легальные способы повысить кредитный рейтинг. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь сервиса Scanify, финансовый эксперт Александр Широков.

По его словам, банки оценивают не только кредитную историю, но и активность в использовании своих продуктов. В первую очередь — обращение с кредитной картой, затем дебетовой: оплата ЖКХ, сотовой связи, регулярные переводы. Особо ценятся клиенты, перенесшие номер к оператору, входящему в экосистему банка — это жест доверия.

С апреля 2026 года запросы в цифровой профиль стали платными для банков, поэтому данные они обновляют реже. Если клиент давал согласие год назад, информация о доходах может устареть. «Перед подачей заявки обновите согласие для запроса банка на Госуслугах и выждите сутки, чтобы банк получил свежие данные», — советует эксперт.

Важно учитывать и механизм самозапретов. «Поставили, а потом сняли? Банк еще 15 дней помнит старую информацию и не проверяет ее снова. После снятия запрета лучше подождать две недели и только потом подавать заявку на новый кредит», — подчеркнул Широков.

Если банк отказывает в обычном кредите, но предлагает небольшой заем от своей микрофинансовой организации, не стоит отказываться. «Такой заем поможет улучшить историю. Это лучше, чем получить отказ», — считает эксперт.