Россиянам назвали неочевидные причины для увеличения пенсии. Перерасчет возможен не только при ошибках, но и при предоставлении новых документов, о которых заявитель мог не знать ранее, рассказал член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов в беседе с «Лентой.ру».

По словам юриста, фундаментальное значение имеет подтверждение стажа и заработка до 2002 года. Закон позволяет выбрать наиболее выгодный вариант исчисления: за 24 последних месяца работы либо за любые 60 месяцев подряд.

Особого внимания требует подтверждение «северного» стажа. Записи в трудовой книжке может быть недостаточно — нужны документы, прямо указывающие на работу в районах Крайнего Севера.

Каждая справка должна содержать обязательные реквизиты: номер, дату, наименование организации, период работы, должность и основание выдачи. Подавать документы на перерасчет можно в любой момент, но увеличение выплат произойдет только с месяца, следующего за обращением.

