Эксперт рассказал, кому грозит в три раза больше платить за воду

Часть россиян ждет значительное повышение платы за воду. Об этом предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

© Российская Газета

Он напомнил, что в конце прошлого года вступило в силу постановление правительства № 1871, которое увеличило повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду с 1,5 до 3.

"Без счетчика итоговая сумма за холодную воду может быть в три раза выше стандартного норматива", - пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Он уточнил, что увеличение платежей ждет граждан, которые не установили приборы учета, а также тех, кто не выполнил вовремя поверку, допустил поломку счетчика или более трех месяцев не передавал показания.

По словам Бондаря, избежать переплаты можно, запросив официальный акт о невозможности монтажа счетчика, если его установка действительно неосуществима.

Всю необходимую информацию о приборах учета можно узнать через систему ГИС ЖКХ или обратиться в свою управляющую организацию, напомнил Бондарь.