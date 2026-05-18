Россиян предупредили о мошеннической схеме с накоплениями

Аферисты в России начали применять схемы, в ходе которых сообщают гражданам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Поначалу дистанционные мошенники связываются со своей жертвой в мессенджере, где сообщает об утечке персональных данных. Затем к разговору подключается «представитель спецслужб». Он сообщает о попытке спонсировать террористов от имени жертвы.

После этого в дело уже вступает «следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ». Они сообщают гражданину о том, что все его накопления якобы не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда РФ. Далее мошенники просят обналичить эти средства и «передать ответственному лицу для проверки».

Жертву также инструктируют и рассказывают о том, что нужно говорить работнику банка и как отвечать на те или иные вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги.

В МВД отмечают, что граждане должны быть бдительными. Их просят при поступлении подобных звонков сразу прекращать общение.

