$73.1385.18

Россиян предупредили о мошеннической схеме с накоплениями

Парламентская газетаиещё 9

Аферисты в России начали применять схемы, в ходе которых сообщают гражданам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Россиян предупредили о мошеннической схеме с накоплениями
© РИА Новости

Поначалу дистанционные мошенники связываются со своей жертвой в мессенджере, где сообщает об утечке персональных данных. Затем к разговору подключается «представитель спецслужб». Он сообщает о попытке спонсировать террористов от имени жертвы.

После этого в дело уже вступает «следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ». Они сообщают гражданину о том, что все его накопления якобы не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда РФ. Далее мошенники просят обналичить эти средства и «передать ответственному лицу для проверки».

Жертву также инструктируют и рассказывают о том, что нужно говорить работнику банка и как отвечать на те или иные вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги.

В МВД отмечают, что граждане должны быть бдительными. Их просят при поступлении подобных звонков сразу прекращать общение.

Ранее Рособрнадзор предупредил о мошенниках, которые предлагают купить контрольные измерительные материалы (КИМ) или «слитые ответы» ЕГЭ. В Рособрнадзоре уточнили, что разработка КИМ происходит в охраняемом помещении, где ведется видеонаблюдение, запись переговоров, а компьютер защищен от несанкционированных действий, благодаря чему, утечка невозможна. Доступ в это помещение строго ограничен, электроника запрещена. В итоге Рособрнадзор рекомендовал не тратить деньги на оплату услуг, которые связаны с обещанием предоставить «готовые» ответы ЕГЭ или «гарантировать» результат, так как любые предложения об «альтернативных схемах» являются мошенничеством.