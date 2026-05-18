Россиянам назвали способ получить компенсацию по старым вкладам

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) рассказал, как получить компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Главное условие — вклад должен был оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России с начала 2026 года средний размер вклада физического лица вырос на 8,8 процента. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 1 апреля показатель достиг 456 000 рублей.