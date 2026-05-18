Россияне стали массово покупать доллары: что происходит

В последнее время заметно вырос интерес россиян к покупке иностранной валюты.

По данным Центрального банка России, недавно объем закупки долларов населением показал резкий скачок, и этот ажиотаж резко усилился после майских праздников, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты связывают данный тренд с резким укреплением рубля, которое оказалось неожиданным для большинства участников рынка. В мае курс доллара на внебиржевом и межбанковском сегменте опускался ниже 73 рублей, обновив минимальные значения с февраля 2023 года.

Многие граждане восприняли произошедшее как уникальную возможность пополнить долларовые запасы по наиболее выгодному курсу перед началом летнего туристического сезона. Как пишет портал «Банки.ру», текущая конъюнктура валютного рынка во многом формируется под воздействием нескольких ключевых факторов.

Во-первых, это эффект так называемой «дешевой валюты» существенно подстегнул спрос: падение доллара до диапазона 73–75 рублей стало стимулом для массового приобретения валюты теми, кто заинтересован в диверсификации сбережений. Во-вторых, традиционный сезонный рост спроса на наличные доллары обусловлен подготовкой россиян к зарубежным поездкам.

Отдельного внимания заслуживают фундаментальные причины текущего укрепления рубля. Нацвалюта существенно прибавила в цене за счёт роста мировых цен на энергоресурсы: в марте–мае нефть Brent торговалась по $95–110 за баррель на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку курсу оказала политика ЦБ по сохранению повышенной ключевой ставки на уровне 14,5% для ограничения оттока капитала и охлаждения импорта.

В числе значимых обстоятельств отмечаются и скромные валютные интервенции Минфина. С середины мая объем ежедневных покупок в рамках бюджетного правила не превышал 5,8 млрд рублей, что существенно уступает рыночным ожиданиям и фактически не влияет на динамику курса.

Россиянам дали совет на фоне снижения курса доллара

Несмотря на официальный курс доллара, отмечаемый в сводках как 73 рубля, реальная стоимость наличной валюты в кассах коммерческих банков значительно превышает эту отметку и начинается от 77 рублей за доллар. Такое расхождение объясняется расширением банковских комиссий и спредов на фоне повышенного спроса и ограниченного предложения наличности.

Аналитики сходятся во мнении, что текущие уровни рубля вряд ли сохранятся надолго. Ведомства и эксперты рынка уверены, что с увеличением объемов импорта и ростом спроса на зарубежную продукцию курс скорректируется к значениям 78–81 рубль за доллар во второй половине года.

В таких условиях тем, кто планирует обмен валюты, специалисты советуют не совершать всю покупку единовременно: предпочтительнее дробить операции на несколько траншей в течение нескольких недель, что позволит снизить риски, связанные с волатильностью котировок.