Кто может забрать все пенсионные накопления разом

Россияне могут обратиться за получением всей суммы пенсионных накоплений разом, а не в виде ежемесячных платежей.

У кого есть такая возможность, рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, передает агентство «Прайм».

«В 2026 году для получения накопительной пенсии размер накоплений должен превышать 439 776 рублей. Если эта сумма меньше, пенсионер имеет право на единовременную выплату всех средств», — указала специалист.

Это право распространяется на россиян 1967 года рождения и моложе и на ряд категорий более старшего возраста. Либо накопления должны составлять меньше обозначенной суммы, либо гражданин, вышедший на пенсии, должен был не успеть получить необходимые стаж и баллы.

Кроме того, существует срочная выплата (не менее 10 лет) тем категориям, которые копили за счет софинансирования или маткапитала, добавила Финогенова.