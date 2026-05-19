В Госдуме анонсировали повышение пенсий для некоторых россиян

В этом году россиянам уже дважды повышали пенсии – с 1 января страховые, а с 1 апреля – социальные.

© Газета.Ru

В ближайшее время планируется также увеличить выплаты для бюджетников, бывших военнослужащих и бывших сотрудников силового блока, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Парламентской газетой».

«Фактически будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур на четыре процента. А поскольку у нас денежное довольствие учитывается при расчете военных пенсий, то в натуральном выражении они повысятся также на четыре процента», — отметила депутат.

С 1 августа работающие пенсионеры начнут получать повышенную пенсию с учетом накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за 2025 год, однако не более чем на 3 ИПК, отметила парламентарий.

Также Бессараб напомнила, что в этом году россияне смогут начать получать ежегодную семейную налоговую выплату. Она полагается работающим родителям при наличии двух и более детей, при условии, что в семье на каждого члена приходится полтора прожиточных минимума в регионе. Важно, что у них не должно быть долгов по алиментам.

Бессараб напомнила, что за выплатой россияне могут обратиться в период с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», в МФЦ или в Соцфонде.

Кроме того, депутат напомнила, что ветеранам боевых действий, участникам СВО предоставят выбор между натуральными льготами и денежными выплатами. Она подчеркнула, что им важно иметь возможность менять свое решение в зависимости от потребностей – например, сегодня получить путевку на санаторно-курортное лечение, а завтра – денежную выплату.

«Это как раз та забота, которая важна и нужна ветеранам», — заключила Бессараб.