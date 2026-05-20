Максимальная средняя пенсия госслужащих в регионах превысила 66 тыс. рублей

Максимальный средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в регионах РФ в апреле 2026 года составляет свыше 66 тыс. рублей, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.

По данным Соцфонда, наиболее высокая средняя пенсия госслужащих в субъектах России в апреле 2026 года составляет 66 533 рублей. Такую сумму начисляют гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе.

Средний размер пенсии более 60 тыс. рублей также зафиксирован в Магаданской области. Там жители получают в среднем 60,4 тыс. рублей, следует из материалов.

В целом средний размер госслужащих в России в апреле 2026 года составляет 39,3 тыс. рублей.