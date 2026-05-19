Налоговая реформа ударила по богатым россиянам

Ужесточение фискальной нагрузки, включая введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2025 году и повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году, в большей степени затронуло наиболее обеспеченные группы россиян.

К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук в статье для журнала «Вопросы экономики», с которой ознакомился РБК.

Логика исследователей

Введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ повлияло только на десятую децильную группу (децильные группы делят все население страны на 10 равных частей по уровню дохода, каждая из которых составляют 10% от населения – FM) россиян — 10% жителей страны с самыми высокими доходами, утверждают аналитики. Для данной группы эффективная ставка НДФЛ выросла с 13,3% до 14,4%. Для остальных девяти групп влияние НДФЛ оказалось не таким заметным, поскольку их годовая заработная плата ниже 2,4 млн рублей — порога, при превышении которого применяется повышенная ставка налога.

Похожая картина наблюдалась при повышении НДС в 2019 году, когда он увеличился на 2 процентного пункта, с 18% до 20%. Тогда 31,3% общего объема дополнительного НДС выплатила наиболее обеспеченная группа россиян – десятая децильная группа, еще 29,3%– восьмая и девятая децильные группы.

Аналогичным образом распределится налоговое бремя и после увеличения НДС в 2026 году, ожидают экономисты: 31,4% дополнительного налога выплатит десятая децильная группа, 27,5% — восьмая и девятая. Рост стоимости товаров и услуг для верхней группы составит 1,8%, для самой нижней – 1,1%. Это возможно благодаря сохранению льготных ставок на социально значимые товары, которые, как правило, больше представлены в корзине россиян из нижних децильных групп.

Но не все так просто

В то же время профессор РЭШ Олег Шибанов обращает внимание, что авторы не учитывают страховые взносы, начисляемые на фонд оплаты труда, поэтому их оценки налоговой нагрузки требуют уточнения. Кроме того, при проведении исследования экономисты предположили определенный вид распределения доходов. Шибанов же напоминает, что более обеспеченные россияне получают доходы от облигаций, депозитов, бизнеса и роста зарплат, что помогает им адаптироваться к росту налоговой нагрузки.

Таким образом, эксперт не ожидает заметного макроэкономического эффекта от налоговых изменений: потребление богатых россиян остается стабильным, корректируется норма их сбережений. При этом налоговая нагрузка в большей степени возросла для среднего класса с доходом от 200 до 500 тысяч рублей, считает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его словам, при более высоких доходах доступны инструменты оптимизации налогового бремени, которыми не располагают менее обеспеченные россияне.