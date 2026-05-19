Минфин: В законопроект о криптовалюте добавилось регулирование AML-сервисов

В законопроекте о криптовалюте появится регулирование, которое позволит структурировать работу сервисов проверки происхождения криптовалюты. Об этом на конференции ЦИПР сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"В законопроекте появилось отдельное регулирование, которое даст возможность Центробанку предъявлять определенные требования и структурировать работу AML-сервисов для того, чтобы обеспечить вот эту золотую середину с точки зрения регулятора", - цитирует его ТАСС.

По словам Яковлева, власти в итоге придут к сбалансированному решению. Главное - проявлять осторожность и оставлять определенную гибкость для возможной донастройки.

При этом требования ФАТФ остаются важными, однако в приоритете стоит защита добросовестных приобретателей и инвесторов от случайной покупки запрещенных активов, добавил директор департамента.

Он также подчеркнул, что регулирование должно дать определенность, так как на сегодняшний день запрета на операции с цифровой валютой нет, но сохраняется масса серых зон.