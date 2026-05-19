В Татарстане опровергли снижение зарплат медикам скорой помощи в Казани

Уровень средней заработной платы по категориям медицинского персонала службы скорой помощи в Татарстане в 2026 году не изменился. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что медики скорой помощи в Казани столкнулись с уменьшением заработной платы после введения системы баллов, оценивающей время доезда до пациента, продолжительность приема и количество вызовов в день. Сообщалось также о планах некоторых сотрудников уволиться.

"Уровень средней заработной платы по категориям медицинского персонала службы скорой помощи в 2026 году не изменился, что подтверждается ежемесячной отчетностью. В среднем фельдшер скорой помощи в Казани получает 106 тыс. рублей в месяц. Расчет заработной платы по каждому сотруднику осуществляется на основании часов выработки и зависит от показателей качества его работы за текущий месяц. Параметры показателей качества работы установлены приказом главного врача станции скорой медицинской помощи Казани и введены в целях повышения качества работы сотрудников бригад скорой медицинской помощи. Информация была доведена до сотрудников", - говорится в сообщении министерства.

В Минздраве пояснили, что в результате происходит перераспределение дополнительной стимулирующей выплаты (не оклада) в пользу более результативных сотрудников. В апреле в Татарстане была внедрена централизованная диспетчерская служба, каждый вызов теперь фиксируется в информационной системе, что позволяет вести эффективный анализ работы каждой бригады и сотрудника.