Россиян предупредили о мошеннических схемах с продажей БАДов в интернете

В интернете мошенники продают биологически активные добавки-пустышки по завышенным ценам, сообщил экономист, доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Как он уточнил в беседе с «Газетой.Ru», злоумышленники запускают яркие сайты, закупают рекламу, обещают «волшебное восстановление» и используют поддельные отзывы. В итоге покупатель получает бесполезный товар или вообще ничего.

Эксперт советует покупать лекарства и витамины только в официальных аптеках, не переходить по ссылкам от неизвестных, не вводить личные данные на подозрительных сайтах и не оплачивать товар, пока не увидят его.

Информацию о препаратах лучше проверять у врача.

Ранее россиян предупредили о фишинговых онлайн-формах мошенников с запросом баланса.