Российские банки усилят контроль за крупными вкладами наличных

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов, говорится на сайте регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", - отмечается на сайте.

Так, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

По данным ЦБ, такие меры не коснутся клиентов - физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.