Продажи мороженого с протеином и без сахара выросли в разы

Аномальная жара, пришедшая в российские регионы в мае, подталкивает спрос на мороженое. Эксперты говорят, что безусловным лидером продаж остается классический пломбир. При этом потребители все чаще выбирают мороженое без сахара, с протеином и в семейной упаковке.

На фоне жары торговые сети начали активно расширять ассортимент мороженого: с конца апреля он вырос в среднем более чем на 10%, а с началом полноценного летнего сезона выбор станет еще шире, рассказал "РГ" председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Сейчас в зависимости от формата магазина в категории представлено от 16 до более чем 340 товарных позиций.

Стоимость начинается от 20 руб. за вафельный стаканчик весом 70 граммов. Минимальная стоимость порционного мороженого других видов весом 100 граммов начинается от 44 руб.

В "Союзмолоке" рассказывают, что безусловным лидером продаж остается классический пломбир, на который приходится около 35% рынка. Также растет популярность фруктового льда и сорбетов (25% рынка), особенно среди сторонников здорового питания. Детская аудитория традиционно выбирает вафельные стаканчики и рожки.

Помимо классических вафельных стаканчиков и эскимо торговые сети делают ставку на батончики, сэндвичи и большие семейные упаковки, спрос на которые растет вместе с развитием доставки продуктов, добавляет Богданов.

ЗОЖ-тренд становится одним из ключевых драйверов категории. По оценкам АКОРТ, спрос на продукцию для здорового питания в крупных торговых сетях ежегодно увеличивается на 15-30%, а в отдельных сетях - до 40%. В мороженом наиболее быстро растут продажи продукции без добавленного сахара и с повышенным содержанием белка. По итогам прошлого года продажи мороженого без сахара в денежном выражении выросли примерно вдвое, а протеинового - в 3,5 раза, говорит Богданов.

Общий потенциал отрасли остается высоким, считают в "Союзмолоке". Долгосрочный рост будут обеспечивать как внутренние драйверы (развитие онлайн-торговли, новых форматов, сегмента здорового питания), так и экспорт - особенно в страны СНГ, Китай и на Ближний Восток.

"В ближайшие годы ожидается дальнейшее развитие рынка за счет новых продуктов, например, мороженого с функциональными добавками или в мини-формате для перекусов. Мы также прогнозируем рост продаж через сегмент HoReCa (индустрия гостеприимства. - Прим. ред.), системы доставок для семейного потребления", - оценивают в "Союзмолоке".

По данным "Союзмолока", на фоне холодной зимы и затяжной весны производство мороженого в первом квартале 2026 года сократилось на 12,3%, до 108,4 тыс. тонн. В 2025 году выпуск снизился на 7,5%, до 517 тыс. тонн.