Ежедневная привычка может лишить 100 тысяч рублей в год

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что ежедневная привычка может обойтись около 100 тысяч рублей в год. Об этом сообщает «Абзац».

По словам эксперта, такой привычкой являются обеды вне дома. Бархота объяснил, что за один день траты на бизнес-ланч могут показаться мелочью, но за квартал или год может накопиться большая сумма. При этом он также добавил, что цены на обеды в кафе растут в два-три раза быстрее, чем цены обычных продуктов.

Согласно расчетам эксперта, в Москве такой обед может обойтись примерно в 500 рублей в день — 132 тысячи в год. Домашняя еда, по его словам, стоит около 150 рублей в день или 40 тысяч рублей в год.

Кроме того, Бархота также заявил, что подобная ситуация складывается с ежедневными поездками на такси.

