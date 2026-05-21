Названа сумма, с которой начнут пристально следить за банковским счетом

В целях усиления контроля за финансовым поведением граждан с первой половины 2027 года Центральный банк России введёт обязательную привязку ИНН к банковским счетам и вкладам.

Об этом в беседе с «Прайм» предупредил эксперт в сфере финансов Максим Гмыря, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, введение данной меры станет ключевым этапом развития национальной платформы «Антидроп», созданной для обнаружения мошеннических схем, теневых операциях и нелегального обналичивания средств.

Основная идея реформы заключается в использовании ИНН как универсального идентификатора. Получив единый цифровой код, надзорные органы в автоматическом режиме смогут отслеживать все счета одного человека, размещенные в разных банках, что обеспечит мгновенное выявление подозрительных транзакций и блокировку мошеннических переводов на всей территории страны.

В числе приоритетных объектов автоматического контроля окажутся банковские счета с годовым оборотом свыше 2,4 миллиона рублей, что совпадает с порогом доходов для самозанятых, и вызывает соответствующие опасения по поводу возможных злоупотреблений.

Особое внимание будет уделяться схемам мелких и систематических переводов от множества лиц на один счёт, которые часто используются злоумышленниками для сокрытия легальных источников доходов или отмывания денежных средств.

В группе риска окажутся «дропперы» — люди, передающие свои банковские карты мошенникам, а также лица, которые занимаются скрытой предпринимательской деятельностью без регистрации и уклоняются от налогов, заключил эксперт.