В России выросла доля банкротов среди ИП

Число банкротов среди индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло в первом квартале 2026 года на 29% год к году, до 8 146 процедур. Речь идет о тех ИП, которые прошли судебную процедуру банкротства. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на статистику Федресурса.

Журналисты издания подчеркивают, что это значение – 8 146 — в 2,6 раза больше, чем за январь-март 2024 года, и в 3,3 раза больше, чем за первый квартал 2023 года.

Всего за первый квартал 2026 года банкротами стали 137 466 граждан и индивидуальных предпринимателей, что на 13,7% больше год к году. Для сравнения: в январе-марте 2025 года число новых банкротов выросло на 34,7% год к году, следует из материалов Федресурса. Таким образом, темп прироста показателя замедлился.

С другой стороны, растет число процедур реструктуризации долгов: в первом квартале суды утвердили 1 149 планов реструктуризации, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее (477).

Наконец, выросло число случаев, когда кредиторы ничего не получили по окончанию процедуры банкротства, — с 72% год назад до 74% в первом квартале 2026-го. Доля должников, вошедших в процедуру банкротства без активов, пригодных для расчетов с кредиторами, осталась на уровне 94%.