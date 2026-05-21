Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов

В России суды резко увеличили отказы в освобождении от долгов при процедуре банкротства. Так, согласно данным Федресурса за первые три месяца 2026 года суды отклонили 2218 таких заявлений граждан, пишут «Известия».

Этот показатель более чем в 2,5 раза превышает число отказов за аналогичный период прошлого года, которое составило 857, говорится в материале.

Уточняется, что теперь суды оценивают добросовестность должника: честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, и отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер.

Эксперты отмечают, что в 2025 году почти 568 000 россиян были признаны банкротами в результате судебных разбирательств, еще 61 300 человек получили статус банкрота по упрощенной внесудебной процедуре. Федресурс подсчитал, что с момента введения института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020 году общее количество граждан, признанных финансово несостоятельными, достигло 2,22 млн.

До этого юрист Иван Курбаков рассказал, что россияне могут списать долги по ЖКХ через банкротство или по истечении срока исковой давности. Он заявил, что начать процедуру банкротства следует, если долг составляет свыше 500 тысяч рублей при условии, что гражданин не может закрыть его больше трех месяцев.