Средняя стоимость кредита наличными в России упала до минимума

Средняя полная стоимость кредита (ПСК) по займам наличными в России упала ниже 30 процентов впервые с ноября 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

В статистике учитываются данные по займам, доступным гражданам в 20 крупнейших по объему розничного кредитного портфеля финансовых организациях. В мае средняя ПСК по займам наличными опустилась до 29,95 процента годовых, уточнили аналитики.

Несмотря на это, темпы снижения все еще отстают от динамики ключевой ставки (КС), отметили эксперты. Если КС с начала года опустилась на 1,5 процентного пункта (п.п.), до 14,5 процента, то средняя ПСК за это время снизилась менее чем на 1 п.п. За год расхождение оказалась еще более существенным — 6 против 1,4 п.п.

В целом нынешние условия по кредитам в России остаются заградительными для значительной части граждан, сходятся во мнении участники рынка. В начале весны реальные ставки по займам оказались вдвое выше ключевой. Впрочем, судя по статистике, россиян не отпугивает даже такой фактор. В январе-марте число выданных в стране потребкредитов выросло на 27,1 процента год к году. Эксперты связывали подобную динамику с ухудшением финансового положения граждан на фоне замедления темпов роста зарплат.