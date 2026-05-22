ЦБ назвал порядок действий для пострадавших от кредитных мошенников

Если на вас взяли кредит в микрофинансовой организации (МФО) без вашего ведома, паниковать не нужно. Важно сделать несколько шагов, которые помогут разрешить ситуацию.

© Российская Газета

Соответствующий алгоритм привели в Банке России, отвечая на вопрос одного из читателей канала регулятора в Max.

Первое. Если в момент оформления займа у вас был установлен самозапрет, то вы вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй (БКИ) об аннулировании информации о таком договоре.

"По закону, если МФО заключила договор при наличии действующего самозапрета либо не запросила сведения о нем в бюро кредитных историй, она не вправе требовать от вас исполнения обязательств", - пояснили в Центробанке.

Второе. Если самозапрет не был установлен, то для решения проблемы надо обратиться в МФО и в правоохранительные органы. Можно также направить обращение в Банк России - опишите ситуацию и приложите документы, полученные от МФО.

Третье. Когда возбуждено уголовное дело по факту хищения денег по договору займа, следует направить в МФО заявление с требованием прекратить взыскание, начисление процентов и передачу долга третьим лицам, приложив подтверждающие документы из полиции.

Если полиция отказала в возбуждении уголовного дела, спор может быть разрешен в судебном порядке - следует обратиться в суд с заявлением о признании договора займа недействительным.

Важно знать

С 1 сентября 2025 года МФО обязаны при выдаче онлайн-займа проверять, принадлежат ли реквизиты для перечисления денег самому заемщику. Для этого сверяются данные заемщика и владельца счета или карты, на которые перечисляются средства (имя, отчество, фамилия или первая буква фамилии).

С 1 марта 2026 года для микрофинансовых компаний действует обязанность идентифицировать заемщиков при заключении онлайн-договоров с использованием Единой биометрической системы, что должно снижать риск оформления займов мошенниками.