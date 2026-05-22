ЦБ призвал банки усилить контроль над заемщиками с высокой долговой нагрузкой
Банкам следует усилить контроль над заемщиками с высокой долговой нагрузкой, заявила глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
"Особого внимания требуют заемщики с большой долговой нагрузкой", - сказала она на съезде Ассоциации банков России.
По ее словам, задача банков - корректно оценивать риски и финансовое положение своих клиентов.
Со следующего года регулятор планирует запретить признавать хорошим или средним финансовое состояние заемщика с высокой долговой нагрузкой.
При этом, Набиуллина отметила, что сегодня большинство корпоративных клиентов банков остаются прибыльными и исправно обслуживают свои обязательства.